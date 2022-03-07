حسن شحاتة: نظام التعليم الجديد يعتمد على الفهم ولا يوجد فيه تظلمات .. فيديو

قال حسن شحاتة ، الخبير التربوي ، إن التعليم الفني بكافة أشكاله حدث فيه تطور ، وأصبحت هناك شراكة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية في مجال التعليم الفني .

وأضاف حسن شحاتة ، خلال استضافته في برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن مصر أصبح لديها 3 جامعات تكنولوجية ، وهذه الجامعات تفتح الطريق أمام طلاب الثانوية الفنية ، متابعا : " محتاجين عمال مهارة مش طلاب يحفظوا " .

وأشار " شحاتة " إلى أن نظام التعليم القديم كان يتسبب في خروج ديل غير قادر سوى على الحفظ ، مردفا : “ المدرسة الصناعية فيها أسطوات بيدربوا ومدارس للصناعات التراثية” .

ولفت " شحاتة " إلى أن التطوير الذي بدأ من أربعة سنوات متنامي ، وسيكون فيه التصحيح الكتروني، متابعا : " نظام التصحيح الجديد مفهوش تظلمات " .

وأكد " شحاتة " ، أن نظام التعليم الجديد لا يوجد فيه أسئلة حفظ ، وجميعها أسئلة فهم ، وهي تقيس القدرات العقلية .