فيديو جراف.. تخريج 50 متعافيا جديدا بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ ، عبر " الفيس بوك " فيديو جراف، بتخرج 50 متعافي جديد من إدمان المواد المخدرة بمركز العزيمة التابع للصندوق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .



ويعد مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة البحر الأحمر، المراكز العلاجية الذي تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه العام الماضي ضمن ثلاثة مراكز تابعة للصندوق ليصل عدد المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن، وتم إنشاء مركز العزيمة بالغردقة وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج الإدمان ويتضمن مساحات ترفيهية للنزلاء وبسعة سريرية تشمل 131 سرير فضلاً عن 3 عيادات خارجية ،كما يشمل قاعات علاج جماعي وصالة ألعاب رياضية وتنس طاولة وبلياردو وملعب كرة طائرة ومجمع فنون وورش علاج بالعمل وصالة طعام وكافيتريا ومغسلة وقاعة اجتماعات .‬

مرفق لينك الفيديو

https://www.facebook.com/100064825715018/posts/328634429307412/?vh=e&d=n