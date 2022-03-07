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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب تداعيات فيروس كورونا.. الأهلي: راحة إضافية لـ بدر بانون لمدة شهر ونصف

صدى البلد

 أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها بدر بانون مدافع الفريق، أكدت حاجته لفترة ‏راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع ‏منتخب المغرب خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون.‏

ويخضع بدر بانون لفحص طبي جديد خلال الأيام المقبلة، لتقييم حالته من جديد، وذلك في ‏ضوء المتابعة الطبية لحالة اللاعب.‏

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء والمؤجلة ‏من الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ‏على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية ‏والخططية الخاصة بمواجهة الغد.‏

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي بعد خوض مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد ‏الأهلي ‏we السلام، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف ‏مقابل هدفين.‏

 

الدكتور أحمد أبو عبلة النادي الأهلي فيروس كورونا بدر بانون بيراميدز

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