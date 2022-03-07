رباط صليبي وكورونا.. موسيماني يطمئن على عمار وكوكا ‏

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الحديث مع عمار حمدي وأحمد نبيل كوكا، لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش للاطمئنان على حالتهما ودعمهما معنويًّا، وذلك بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها عمار في النمسا، فيما يغيب كوكا بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا.
وأدى عمار حمدي جلسة علاج طبيعي اليوم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد عودته من النمسا وإجرائه جراحة الرباط الصليبي هناك، تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق له إجراء نفس الجراحة لزميله بالفريق أكرم توفيق.
وكان عمار حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.
ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غدٍ في بطولة الدوري الممتاز، ثم يتوجه الفريق إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل 12 مارس الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.