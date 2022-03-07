رباط صليبي وكورونا.. موسيماني يطمئن على عمار وكوكا ‏

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الحديث مع ‏عمار حمدي وأحمد نبيل كوكا، لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ‏ملعب التتش للاطمئنان على حالتهما ودعمهما معنويًّا، وذلك بعد جراحة الرباط الصليبي التي ‏أجراها عمار في النمسا، فيما يغيب كوكا بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا.‏

وأدى عمار حمدي جلسة علاج طبيعي اليوم، وذلك ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد عودته من النمسا وإجرائه جراحة الرباط الصليبي هناك، تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، ‏الذي سبق له إجراء نفس الجراحة لزميله ‏بالفريق أكرم توفيق.‏

وكان عمار حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في ‏الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي نجح خلالها الفريق في التتويج ‏بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.‏

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غدٍ في بطولة الدوري الممتاز، ثم يتوجه الفريق إلى جنوب ‏إفريقيا، استعدادًا لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل 12 مارس الجاري، في الجولة الرابعة من ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏