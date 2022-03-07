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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمدة مدينة لفيف الأوكرانية: أدعو المنظمات الدولية للحضور إلى هنا وتقديم المساعدة

أوكرانيا
أوكرانيا

قال أندريه سادوفي، عمدة مدينة لفيف الأوكرانية، إن المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا بلغت حدود قدرتها على مساعدة النازحين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وناشد المنظمات الدولية المساعدة.

وحسب “رويترز” قال سادوفي إن مئات الآلاف من الأشخاص قد مروا بالفعل عبر لفيف أثناء توجههم غربًا بحثًا عن الأمان.

ويقيم الآن حوالي 200000 نازح داخليًا في لفيف، و 50000 نازح يمرون عبر محطة سكة حديد لفيف يوميًا.

وقال: “نحن نتفهم أنه ستكون هناك موجة أخرى من اللاجئين .. وندعو المنظمات الإنسانية الدولية للحضور إلى هنا وتقديم المساعدة”.

إلي ذلك، قال أولكسندر ماركوشين، رئيس بلدية إيربين، التي تقع شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، والتي تعرضت لضربة عسكرية روسية أمس الأحد، إن القوات الروسية “تستهدف المدنيين بنسبة 100٪ على طول طرق الإجلاء في أوكرانيا”.

وقال ماركوشين لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “إنهم يقتلون المدنيين. إنهم يقصفون مدينتنا ومبانينا السكنية وسيارات الإسعاف. إنهم يطلقون النار على سيارات الإسعاف. هذه مجرد وحشية”.

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وقال رئيس بلدية إيربين، إن قذيفتي مدفعية سقطتا أمس الأحد على نقطة لإجلاء المدنيين ما أسفر عن مقتل عائلة لديها طفلان وعدة مدنيين آخرين كانوا يحاولون الفرار من الغزو الروسي.

وقال ماركوشين، اليوم الاثنين، “تم إجلاء مجموعة من الناس، وعلى بعد 50 مترًا رأيت قذيفة مدفعية تنفجر وتقتل طفلين، مزقتهما إلى نصفين أمام عيني، بالإضافة إلى والديهما. لقد قُتلوا في غضون ثوان”.

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