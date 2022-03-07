تريزيجيه يقود تشكيل باشاك شهير أمام بشكتاش في الدوري التركي

تواجد محمود حسن تريزيجيه، جناح المنتخب الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه إسطنبول باشاك شهير، لمواجهة بشكتاش، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري التركي.

وبحسب ما أعلن إيمري بيلوزأوجلو، مدرب باشاك شهير، فضم تشكيل فريقه كل من:

في حراسة المرمى: فولكان باباكان

خط الدفاع: جونيور كايسارا - ليو دوارتي - رافايل تاجير - حسن علي كالدريم

خط الوسط: تولجا - سيردار جولير - بيركاي أوتشان - دانيال ألكسيتش - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: ستيفانو أوكاكا

وتُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فودافون بارك معقل فريق بشكتاش.

يُذكر أن تريزيجيه قد انتقل لصفوف باشاك شهير قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.