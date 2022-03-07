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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. مزاد نيابة شرطة بركة السبع ومرور بورسعيد.. اختتام فعاليات سلسلة سباقات ياس بالإمارات

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

أهم سيارات مزاد نيابة شرطة بركة السبع ومرور بورسعيد

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، عن مزاد جديد سينطلق في يوم 20 مارس الجاري 2022، يضم تشكيلة كبيرة من السيارات التابعة لـ نيابة بركة السبع في المنوفية بالاضافة الي النيابة العامة لمرور بورسعيد. 

 

عروض جديدة على بروتون ساجا في مصر

اعلن وكيل شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات ، داخل السوق المصرى ، عن عروض جديدة على موديلات بروتون ساجا في مصر من خلال تقديم 3 عروض على السيارة موديل 2021. 

 

فورد تعلن عن رينجر الشرسة ​​استعدادا لبطولة جنوب أفريقيا للراليات

اعلنت شركة فورد الامريكية ، عن عن شاحنة فورد رينجر المخصصة لفريق إن دبليو إم فورد كاسترول، لبطولة جنوب أفريقيا للراليات ، بالشراكة مع نيل وولريدج موتورسبورت .

 

اختتام فعاليات سلسلة سباقات "ياس" بالإمارات

انتهت منافسات الجولة الرابعة والختامية من سلسلة سباقات ياس لموسم 2021/2022 ، والتى استضافها مسار الفورمولا1 في حلبة مرسى ياس بدولة الامارات. 

 

فيس ليفت جديد لـ فولفو XC40 recharge لتكون شبيهة إصدار الكوبيه

قامت شركة "فولفو" بإجراء فيس ليفت لطراز XC40 recharge لتكن بمصدات أمامية معاد تصميمها و مثلثة الشكل وبصمة ضوئية جديدة لتشبه طراز C40 recharge، مع إضافة خيار جديد لمجموعة نقل الحركة في طراز C40 الكوبيه.

 

كيا وهيونداي وجينيسيس تطرح عشرات الطرازات الجديدة قبل 2030

تخطط مجموعة "هيونداي موتورز" الكورية لإغراق الأسواق العالمية بالمنتجات الكهربائية الجديدة من مختلف علاماتها التجارية في خطة استراتيجية للاستحواذ على أكبر حصة سوقية ممكنة وإرضاء كافة أذواق المشترين واتجاهاتهم على اختلافها وتنوعها.

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