رئيس الجالية في أوكرانيا: استخدام المصريين كدروع بشرية خلال الحرب "شائعة".. فيديو

قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أن الوضع في أوكرانيا صعب وهناك الآن هجمات عسكرية قوية، مشيرا إلى أن اليوم شهد خروج أعداد كبيرة من المواطنين من داخل كييف من خلال الممرات الآمنة.

وأضاف علي فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الشائعات التي انتشرت عن استخدام المواطنين والطلاب الأجانب كدروع بشرية في أوكرانيا أمر غير صحيح، مؤكدا أن الأوكرانيين لا يحتجزون الطلاب كعمل دروع بشرية.

وأوضح علي فاروق، أن الأوكرانيين رفضوا خروج أي مواطن أو طلاب من خلال الحدود الروسية وسيتم إخراجهم من أوكرانيا جهة الغرب.