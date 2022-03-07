شاهد.. تريزيجيه يسجل هدفًا لـ باشاك شهير في مرمى بشكتاش بالدوري التركي

تقدم محمود حسن تريزيجيه لفريقه باشاك شهير، بهدف أمام بشكتاش في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري التركي.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 35، بتسديدة بباطن قدمه اليمنى، مستغلًا خطأ دفاعي من لاعبي بشكتاش، ليفتتح التسجيل لفريقه.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين بتقدم باشاك شهير بهدفين لهدف.

وبحسب ما أعلن إيمري بيلوزأوجلو مدرب باشاك شهير، فضم تشكيل فريقه:

في حراسة المرمى: فولكان باباكان

خط الدفاع: جونيور كايسارا - ليو دوارتي - رافايل تاجير - حسن علي كالدريم

خط الوسط: تولجا - سيردار جولير - بيركاي أوتشان - دانيال ألكسيتش - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: ستيفانو أوكاكا

يُذكر أن تريزيجيه انتقل لصفوف باشاك شهير قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونجح تريزيجيه حتى الآن في تسجيل 4 أهداف مع باشاك شهير، إضافة لصناعته هدف وحيد في 4 مباريات.