عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. تريزيجيه يسجل هدفًا لـ باشاك شهير في مرمى بشكتاش بالدوري التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

تقدم محمود حسن تريزيجيه لفريقه باشاك شهير، بهدف أمام بشكتاش في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري التركي.

 

وسجل تريزيجيه الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 35، بتسديدة بباطن قدمه اليمنى، مستغلًا خطأ دفاعي من لاعبي بشكتاش، ليفتتح التسجيل لفريقه.

 

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين بتقدم باشاك شهير بهدفين لهدف.

 

وبحسب ما أعلن إيمري بيلوزأوجلو مدرب باشاك شهير، فضم تشكيل فريقه:

 

في حراسة المرمى: فولكان باباكان

خط الدفاع: جونيور كايسارا - ليو دوارتي - رافايل تاجير - حسن علي كالدريم 

خط الوسط: تولجا - سيردار جولير - بيركاي أوتشان - دانيال ألكسيتش - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: ستيفانو أوكاكا

 

يُذكر أن تريزيجيه انتقل لصفوف باشاك شهير قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

 

ونجح تريزيجيه حتى الآن في تسجيل 4 أهداف مع باشاك شهير، إضافة لصناعته هدف وحيد في 4 مباريات.

تريزيجيه الدوري التركي أستون فيلا بطولة الدوري محمود حسن تريزيجيه بشكتاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

أردوغان لـ بوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في التجارة بين أنقرة وموسكو

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

التموين: ضخ 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.. فيديو

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان: غياب راموس عن مواجهة ريال مدريد..وخضوع مبابي لفحص جديد

تريزيجيه يقود تشكيل باشاك شهير أمام بشكتاش في الدوري التركي

إصابة مبابي وشكوك حول مشاركته مع باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

قبل الصدام مع ريال مدريد..باريس سان جيرمان يخسر أمام نيس بالدوري الفرنسي

كريستيانو رونالدو خارج قائمة يونايتد لمواجهة سيتي في ديربي مانشستر

ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس في الدوري الفرنسي

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

الصحة: حالة سمير صبري الصحية مستقرة ونتابعها يوم بيوم.. فيديو

مدبولي: المشروعات القومية تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مسئول أمريكي: بوتين أدخل 100٪ من قوات الجيش الروسي إلى أوكرانيا

الصحة: سنصل إلى تطعيم 70 % من المواطنين خلال شهرين.. فيديو

بعد كثرة ضحايا المصاعد.. متي تقف مهزلة الأسنسير وما الحل للتصدى لها؟

ثابت منذ 34 عام .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثابت منذ 34 عام .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

فيديو

محمد أبو جبل يعترف لـ الزمالك ويحسم الجدل بشأن توقيعه لـ النصر السعودي "فيديو"

هل سيصل الكيلو لـ200 جنيه .. أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ