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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى للتجار: الحرب بقى لها 12 يوم بس بتزودوا الأسعار ليه

صدى البلد

هاجم الإعلامي أحمد موسي التجار بسبب استغلالهم الحرب الروسية الاوكرانية في غلاء الأسعار، قائلا "  :استيراد اي سلعة يحتاج من ٤ أشهر إلي ٦ أشهر والحرب بقالها ١٢ يوم فقط إيه الفكرة أن انا ازود زي ما انا عاوز والحاجة اللي بره لسه موصلتش ومتشحنتش وانت هنا بتزود حاجات اصلا مزدتش".

وأضاف أحمد موسي خلال برنامج " على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك زيادات في بعض السلع كل ٣ ساعات، مشيرا إلي مشكلة في المواجهة والرقابة، وأسعار البترول وصلت إلي ١٣٠ دولار لكن ليس له تأثير الآن.
 

وطالب احمد موسي بمواجهة جشع التجار بمبادرات قبل رمضان.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى اسعار البترول جشع التجار على مسؤوليتي الحرب الروسية الأوكرانية

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