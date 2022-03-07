برلماني يطالب بتعاون الشعب والحكومة لتجاوز أزمة الأسعار

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ارتفاع الأسعار أزمة عالمية وليست مصرية، مضيفا أن أسعار البترول والقمح في ارتفاع بسبب الازمة الروسية الاوكرانية.

وأضاف ياسر عمر ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الشعب يقع على عاتقه مسؤولية في تقليل الاستهلاك، متابعا أن لابد من تعاون الشعب والحكومة لتجاوز الازمة.

وتابع النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ليس من الصحيح أن نضع الخبز كعلف للحيوانات، مستدركا أن مصر تستهلك قمح بكميات غير طبيعية.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استهلاك القمح في مصر يكون للفرد ولأشياء أخرى، مشيرا إلى أن من المتوقع ارتفاع أسعار القمح بسبب الازمة الروسية الاوكرانية.

