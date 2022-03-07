زيادة أسعار العلف ١٠٠٠ جنيه.. رئيس شعبة الثروة الداجنه يطالب بتكثيف الرقابة

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنه، أنه منذ بداية جائحة كورونا ومصر تشهد حالة من الاستقرار التام ولم يكن لديها أيا من الأزمات الموجودة بالعالم، وكان الوضع أمن تماما وبعض السلع الاستراتيجية وصل الاحتياطي منها إلي ١١ شهر.

وأضاف عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن العلف شهد زيادة تتراوح من ١٠٠٠ الي ١٥٠٠ جنيه، وهذا الارتفاع غير مبرر لوجود احتياطي استراتيجي من الذرة لمدة ٨ أشهر.

وأشار إلى أن العلف يجب ألا يشهد أي غلاء بسبب الاحتياطي الاستراتيجي الكافي، لذلك لابد من وجود رقابة على الأسواق، خصوصا وأن البعض يقوم بعمل شح بالسلع ويجب محاسبته .

وأوضح ان وزارة التموين قامت بالاجتماع مع مباحث التموين لتكثيف حملات الرقابة الصارمة على كل من يعبث بقدرات الشعب .

