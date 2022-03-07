يحتاج زراعة جهاز هضمي.. الرئيس السيسي يستجيب لاستغاثة أم ويتكفل بعلاج ابنها

قال الإعلامي تامر امين، إن الرئيس السيسي استجاب لـ لاستغاثة السيدة زينب مهاب لعلاج ابنها الشاب مصطفى الذي يحتاج لزراعة جهاز هضمي جديد، وقرر التكفل بعلاج الشاب مصطفى.

وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار " المذاع على قناة “ النهار “، :«الرئيس السيسي وجه باتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل إجراءات سفر مصطفى لـ الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيهات من الرئيس السيسي».

وكشفت زينب مهاب والدة الشاب مصطفى، تفاصيل حالة ابنها المرضية، والذي يعاني من مرض نادر ويحتاج إلى زراعة جهاز هضمي .

وأضافت زينب مهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة “ النهار “، :” ابني يتحمل وجع صعب، ويحتاج لعملية جراحية لتغيير الجهاز الهضمي كي يتمكن من الحياة”.

وتابعت زينب مهاب:" حالة ابني مصطفى سيئة تماما منذ عدة شهور، وقررت مسبش ابني يروح وكتبت بوست على السوشيال ميديا عن حالة ابني ".

وأكملت زينب مهاب:" اول لما وضعت البوست وجدت دعما كبيرا من الفنانين والمصريين على السوشيال ميديا"، مضيفة:" تم تجميع حوالي 29 مليون جنيه من ثمن العملية الجراحية واقتربنا من تجميع مبلغ العملية وما يقف أمام حاليا هو موضوع تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم نحصل عليها حتى الآن .

