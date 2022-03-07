التموين: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة كثفت حملات الرقابة بكافة المحافظات لضبط مخالفي الأسعار وأي سلعة طبقا للقانون يوضع عليها السعر للمستهلك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، ان المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن ويجب أن نتكاتف لعدم تخزين البضاعة.



وكشف انه تم ضبط أكثر من ١٥٠ طن مواد غذائية موضحا أن عقوبة الاحتكار أو التخزين ستكون عامين بالجبس وغرامة من ٥٠٠ ألف إلي مليون جنيه والنائب العام أصدر قرار ببيع اي بضاعة يتم مصادرتها داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضه .



وأوضح أن المجمعات الاستهلاكية بها تخفيضات من ٢٠ إلي ٣٠% ويوجد ٦ آلاف منفذ على مستوى الجمهورية وسيارات متنقلة بالأماكن الأكثر احتياجا مع تخفيضات بفرع جمعيتي بالقرى .



وكشف أنه لا يوجد أي زيادة في المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين ويتم ضح كميات كبيرة من السلع لإحداث توازن بالسوق والأيام القادمة ستشهد تغير وانخفاض في الأسعار.

