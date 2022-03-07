السيسي تكفل بعلاج ابنها.. والدة مصطفى باكية: الرئيس حنين ومش هيسبنا

دخلت السيدة زينب مهاب والدة الشاب مصطفى الذي يحتاج إلى زراعة جهاز هضمي جديد، في نوبة بكاء على الهواء بعد علمها باستجابة الرئيس السيسي لها وتحمل تكلفة علاج ابنها .

وقالت زينب مهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار :" كنت متأكدة إن الرئيس لو عرف مش هيسبنا، وسوف يوجه بعلاج ابني مصطفى ويلبي إجراءات علاج ابني".



وأضافت زينب مهاب :" السيسي أب حنين مش هيسبنا وسوف يسهل إجراءات سفر ابني لإجراء العملية لأن وضعه الصحي صعب ".

وتابعت زينب مهاب :" الرئيس السيسي أب لنا كلنا وكنت متأكدة انه سوف يوجه بعلاج ابني، وكان عندي يقين إن الرئيس السيسي مش هيسبنا ".