صقر: نعمل على تطوير مناهج البحوث في العلوم الإنسانية وتشجيع الباحثين الشباب..فيديو

قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ، إن الأكاديمية تتبني نظام المسابقات ولدينا برامج بحثية لمنافسة الشباب في سوق العمل و نظمنا أكثر من مسابقة لتصميم أفضل الروبوتات للكشف عن الألغام والغواصات تحت الماء .

وأضاف صقر خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، اننا ننظم مخطط الدولة لتعميق الصناعة الوطنية من خلال الاكتشافات والابتكارات التي تتم علي ايدي شباب المهندسين .

وأوضح محمود صقر ، أن الدولة الآن تعمل على تشجيع المبتكرين الشباب لتأسيس مشروعاتهم الناشئة ودعمهم ماديا وفنيا ، مشيرا الى اننا نعمل على تطوير مناهج البحوث في العلوم الإنسانية وتشجيع الباحثين الشباب.