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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث: محاولات أمريكية - بريطانية لإقحام أوروبا في الحرب الأوكرانية

بوتين
بوتين

قال زاهي علاوي، الباحث السياسي، إن هناك محاولات أمريكية - بريطانية لإقحام أوروبا في الحرب الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد تناغم أو توافق بين الطرفين.


وأضاف الباحث السياسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن المحاولات الأمريكية - البريطانية تسعى لدفع الأوروبيين في الحرب حتى لو كانت مكلفة، خاصة بريطانيا، مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي يسعى إلى مسار الدبلوماسية وفتح الاتصالات والمباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وأشار الباحث السياسي، إلى أن أوروبا تعي جيدا أن هناك مصالح لها مع موسكو، بخلاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يسعى للخروج من المأزق الذي فيه بسبب تصرفاته وأفعاله الأخيرة منها عدم النجاح في ملف كورونا وعدم الالتزام  وخرق التدابير الاحترازية وإقامة الاحتفالات و تعرضه للانتقادات اللاذعة.


وانطلقت الجولة الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن الحرب بينهما على حدود بيلاروسيا.


كان الوفد الأوكراني قد وصل في مروحية إلى حدود بيلاروسيا لبدء التفاوض مع ممثلي روسيا في جولة هي الثالثة منذ اندلاع الحرب نهاية الشهر الماضي.


من جهته قال كبير المفاوضين الروس إن هذه الجولة سوف تركز على مسألة الممرات الإنسانية أمام المدنيين حيث اتّهم كييف باستخدامهم دروعا بشرية أمام تقدم القوات الروسية.
 

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