إسكان النواب: قانون الوساطة التجارية سيقفل الباب أمام غسيل الأموال من خلال العقارات..فيديو

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا نمر حاليا بعملية تنظيمية للقوانين بشكل كلي ومنها قانون الوساطة التجارية.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "جزء السمسار العقاري كان جزء مهم من هذه القوانين، لأنه حلقة ربط بين البائع والمشتري، وكان لزاما أن تكون هناك آلية تنظيمية".

وأشار: "كان هناك حالة مساحة كبيرة من حالة عدم الانضباط في السوق العقاري، وانتشار الصفحات الإلكترونية عبر السوشيال ميديا"، موضحا: "كان من الضروري أن يكون هناك ميثاق شرف للمهنة يلتزم بها العاملون في المجال".

وأوضح: "بدأنا بخطوة أولى من مجموعة خطوات وهو وجود سجل يلزم كافة الأشخاص بأن يكون له كيان ممثل في سجل تجاري وبطاقة ضريبية ومدير مسئول، حتى يكون هناك إمكانية لمحاسبته ضريبيا وشخصيا".

وتابع: "سيكون هناك عقوبات للمخالفين وهو ما سيعطي مساحة أكثر أمانا وضمانا للمواطنين"، مردفا: "عندي طلبات أخرى قد تكون أكبر من ذلك وتتمثل في رخصة للسمسار العقاري وتوفير معلومات أكثر عمقا حتى تتم العملية بشفافية".



وأكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، : "هذا القانون سيتصدى وسيقفل الباب أمام عملية غسيل الأموال من خلال العقارات".