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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: مبادرة مشروعك وفرت آلاف فرص العمل للشباب بالمحافظات

خالد قاسم
خالد قاسم

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن محافظة المنيا أعلى المحافظات ضمن حصيلة مبادرة مشروعك.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن محافظة سوهاج بها 20 ألف مشروع من ضمن مبادرة مشروعك بقيمة قروض تقريبا 2.5 مليار جنيه وقامت تلك المشاريع بتوفير 122 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وتابع، أن محافظة البحيرة تلي محافظة سوهاج ضمن مبادرة مشروعك وبها 18 ألف مشروع بقيمة قروض 1.5 مليار جنيه مصري ووفرت 91 ألف فرصة عمل.

وأوضح، ان محافظة الدقهلية تلي محافظة البحيرة في مبادرة مشروعك وبها 16 ألف مشروع ضمن المبادرة بقيمة قروض 1.7 مليار جنيه وقامت بتوفير 92 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية تأتي بعد محافظة الدقهلية في المبادرة وبها 15 ألف مشروع بقيمة قروض 2.3 مليار جنيه وقامت بتوفير 120 ألف فرصة عمل.

 

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