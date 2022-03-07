استمرار التقديم المباشر بالجامعات الخاصة حتى الخميس المقبل

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب بكلياتها بمرحلة التقديم المباشر بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني ، حيث يتوجه الطلاب إلى الجامعات مباشرة للتقديم بالكليات وفقا للحدود الدنيا المعلنة.

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه سيتم غلق باب التقديم المباشر بالأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك لجميع الطلاب المتخلفين عن التسجيل عبر التنسيق الإلكتروني.

وأضاف " المصدر " لصدى البلد أنه لا يوجد هناك أي انخفاض بالحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن الأماكن الشاغرة منذ أن بدأ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني يتخطى عددها الـ 19 ألفا بالكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، من بينها 982 مكانا بكليات الطب بالإضافة إلى أن عدد الأماكن الشاغرة بكليات الصيدلة 2991، والهندسة 5007.