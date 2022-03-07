عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمرار التقديم المباشر بالجامعات الخاصة حتى الخميس المقبل

صدى البلد

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب بكلياتها بمرحلة التقديم المباشر بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني ، حيث يتوجه الطلاب إلى الجامعات مباشرة للتقديم بالكليات وفقا للحدود الدنيا المعلنة.

txt

وزير التعليم العالي: تكليف رئاسي بتشكيل لجنة لدارسة موقف الطلاب العائدين من أوكرانيا

txt

التعليم العالي تنفي صحة إعلانات عن أماكن شاغرة لوظائف قيادية بالوزارة

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه سيتم غلق باب التقديم المباشر بالأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك لجميع الطلاب المتخلفين عن التسجيل عبر التنسيق الإلكتروني.

وأضاف " المصدر " لصدى البلد أنه لا يوجد هناك أي انخفاض بالحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن الأماكن الشاغرة منذ أن بدأ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني يتخطى عددها الـ 19 ألفا بالكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، من بينها 982 مكانا بكليات الطب بالإضافة إلى أن عدد الأماكن الشاغرة بكليات الصيدلة 2991، والهندسة 5007.

الجامعات الخاصة والأهلية الاعلى للجامعات الخاصة وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

بشرى سارة.. "التموين": انخفاض من 20 إلى 30% في سلع المجمعات الاستهلاكية

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

التموين: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لمرتكب جريمة احتكار السلع.. فيديو

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من جامعة LUISS بإيطاليا لعام 2022 /2023

التعليم العالي تنفي صحة إعلانات عن أماكن شاغرة لوظائف قيادية بالوزارة

فوز خمسة طلاب بجامعة العلمين بمنح تدريبية بـ لويفل الأمريكية

التعليم العالي: 2 مليون جنيه لتطوير معامل التحاليل الدقيقة لتنقية المياه بجامعة دمياط

للحصول على منحة الدبلومة في المرحلة الجامعية الأولى وبرامج للماجستير وبرامج للدكتوراه من حكومة موريشيوس.. قدم عبر هذا الرابط

المعاهد والمراكز البحثية تدعم مشاريع التخرج للطلاب.. وبعضها يؤكد: نقدم تدريبا صيفيا وفرصا للسفر.. ونتعاون مع العديد من الجامعات

مصدر بالتعليم العالي: الجامعات الخاصة سبيل الطلاب العائدين من أوكرانيا لتكملة الدراسة.. بشروط

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. البحث العلمي تنظم ندوة حول القضايا الحرجة

ترشيحاتنا

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية للنازحين

المقاتلات الروسية تقصف مستودعات النفط في مدن أوكرانيا.. فيديو

أمين الفتوى: محتكر السلع ملعون ومطرود من رحمة الله

سلامة الغذاء: المصريين يأكلون كبدة أكثر من المتوسط العالمي بـ20 مرة.. فيديو

منخفض جوي يضرب مصر غدا .. متى ينتهي فصل الشتاء؟

مدبولي: "صندوق المناخ الأخضر" موَل محطة بنبان و4 مشروعات لحماية السواحل بـ297 مليون دولار.. مصر تعتزم البناء على نتائج مؤتمر جلاسكو COP26

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أحب إسماعيل ياسين و تحية كاريوكا.. أبرز تصريحات الجزائرية بيونة بمهرجان الاقصر

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

فيديو

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

تعرف على النجوم الراحلين عن الزمالك .. فيديو جراف

مرض غادة عادل .. كل ما تريد معرفته عن التهابات المثانة

أحمد عز عامل بناء فى برومو الفيلم القصير أخويا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ