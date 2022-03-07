التموين: تكثيف الحملات الرقابية لضبط المتلاعبين بالأسعار

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة كثفت حملات الرقابة بكافة المحافظات لضبط المتلاعبين بالأسعار، وأن أي سلعة طبقا للقانون يوضع عليها سعر المستهلك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، لا يوجد أي زيادة في المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، ويتم ضخ كميات كبيرة من السلع لإحداث توازن بالسوق، والأيام القادمة ستشهد تغيرا وانخفاضا في الأسعار.

وأوضح أن المجمعات الاستهلاكية بها تخفيضات من ٢٠ إلي ٣٠% ويوجد ٦ آلاف منفذ على مستوى الجمهورية وسيارات متنقلة بالأماكن الأكثر احتياجا مع تخفيضات بفرع جمعيتي بالقرى.

