رئيس معهد التخطيط: مصر في الحدود الأمنة للاقتراض وتحفيز المستثمرين إشارة إيجابية

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط القومي، أن الأزمات العالمية الحالية موجعة لكل الدول وتعزيز دور القطاع الخاص مهم جدا في الفترة المقبلة، موضحا أننا نحتاج لتعزيز الصادرات وإتاحة حوافز للمستثمرين بالقطاع الخاص يعطي إشارة ايجابية للاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور أشرف العربي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن التقارير تشير إلى أزمة اقتراض تفوق ما حدث بالعالم في ثمانينات القرن الماضي ولكن مصر في الحدود الأمنة حتى هذه اللحظة، موضحا أن كل الدولة النامية توسعت في الاستدانة خلال فترة كورونا لتمويل التنمية.

وأضاف الدكتور أشرف العربي، أن مصر لم يكن لديها اختيارات خلال أزمة كورونا سوى الاستدانة لمواجهة العجز في الناتج الاجمالي وتمويل التنمية التي كانت ضرورة ملحة لعدم حدوث أزمة وقت جائحة كورونا، مؤكدا أن لدينا فرص عظيمة لتكوين سلاسل قيمة اقليمية عربية والتسريع من جهود التحول الرقمي سينقل مصر نقلة كبيرة اقتصاديا.