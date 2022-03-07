دفن زوجين لقيا مصرعهما اختناقا بالغاز داخل شقة في الجيزة

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع زوجين داخل شقتهما في منطقة أرض اللواء.

وقررت النيابة التصريح بدفن جثتي الزوجين عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شخص وزوجته داخل شقتهما بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، تعرض الزوجين لاختناق عقب تسرب الغاز في شقتهما، ما أدى إلي وفاتهما.

وتبين من التحريات سلامة الأبواب والنوافذ في الشقة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.