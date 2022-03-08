محافظ دمياط: رأس البر من المدن الساحلية المميزة في تخطيطها وشوارعها.. فيديو

قالت الدكتورة منال عمر، محافظ دمياط، إن مدينة رأس البر من المدن الساحلية المميزة في تخطيطها وشوارعها.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هناك سكان كثيرة من مدينة دمياط القديمة انتقلوا للعيش في مدينة رأس البر"، لافته: "رأس البر حصلت على جائزة التميز الحكومي مرتين".

وأشارت الدكتورة منال عمر، محافظ دمياط، : "خصصنا ساحات لانتظار السيارات للقضاء على الزحام في شهور الصيف".

محافظ دمياط: الست المصرية أثبتت أنها تستطيع العمل في أي وظيفة.. فيديو

قالت الدكتورة منال عمر، محافظ دمياط، إنها كانت تتولى وظيفة نائب محافظ الجيزة قبل أن تكون محافظ دمياط.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "لم أستغرب أن أكون في منصب المحافظ لأنها مسئولية مثل أي مسئولية"، لافتة: "الست المصرية أثبتت أنها تستطيع عمل أي وظيفة".

وأشارت الدكتورة منال عمر، محافظ دمياط،: "لم أشعر أن وظيفة المحافظ قاصرة على الرجال فقط، ولم تعد هناك وظيفة قاصرة على الرجال فقط".