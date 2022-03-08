مجدي عاشور: لولا دماء الشهداء ما كنا أحياء.. فيديو

وجه الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، رسالة للشهداء قائلا " نخاطب أرواح الشهداء أنه لولا دمائكم ما كنا احياء أو كنا احياء ولا نساوي شيء لعدم الاستقرار فما كانت الحياه واستقرارها الا بشرف دمائكم ".



وأضاف مجدي عاشور خلال لقائه ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، ان الشهداء احياء لقول الله تعالي " وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" وهم في الجنه من الان كما قال صلي الله عليه وسلم " أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة".

وتابع أن الشهيد يكفيه انه سيكون شيفع في ٧٠ من اهل بيته يوم القيامة، ورسالتي لأسر الشهداء، شهيدكم ينتظركم لأخذ أيديكم الي الجنه .

