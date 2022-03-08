الفنان محمد جمعة عن تجسيده لشخصية محمود العربي: قصة كفاحه مثيرة.. فيديو

الفنان محمد جمعة يكشف لأول مرة عن فكرة تجسيد شخصية الحاج محمود العربي قائلا " انا لم التقي بالحاج محمود العربي ولكن قصة كفاحه مثيرة وليست طبيعية ".

وأضاف محمد جمعة خلال لقائه في برنامج " واحد من الناس " المذاع علي قناة " الحياة " ،أنه لم يلتقي سابقا بالحاج محمود العربي ولكني احببته بناء على سيرته الطيبة وعند وفاته نشر له نعيا بسبب حب الجميع له .

وأوضح محمد جمعة ، إن هناك أحد الاشخاص قام بسؤالي في مؤتمر عن إمكانية تجسيد شخصية محمود العربي وقلت لها إن هذا الشيء لم يأت في خيالي ولكن الفكرة جاءت لي من هذا السؤال وسوف أعتبر الفكرة تكليف وأعرض الموضوع على أولاده للموافقة .