السكة الحديد تبدأ تشغيل أول قطارات درجة ثالثة مكيفة بخط الصعيد.. ونواب: الدولة تسابق الزمن للنهوض بالمرفق.. ويمثل إنجازا كبيرا للقيادة السياسية بالجمهورية الجديدة

عضو محلية النواب: إطلاق أول قطار درجة ثالثة مكيف إنجاز كبير للقيادة السياسية بالجمهورية الجديدة

برلماني: مصر تسابق الزمن في مواصلة الجهود للنهوض بمرفق السكة الحديد

نقل النواب : تشغيل أول قطار درجة ثالثة مكيفة بخط الصعيد غداً ضربة البداية لإصلاح السكة الحديد

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الثلاثاء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط بالإضافة إلى محطتي إدفو وكوم أمبو.

وتنطلق أولي الرحلات علي خط القاهرة /أسوان يوم ٨ مارس الجاري قطار رقم ٣٠٠٦ الساعة ٥:١٥ وقطار رقم ٣٠٠٧ من أسوان / القاهرة الساعة ٤:١٥، على أن يتوالى تشغيل الرحلات على باقي الخطوط.

وأكدت الهيئة أنها تسعي إلى تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب، حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسوان 150 جنيها، موضحة أنه تم إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلي ابلكيشن و موقع الحجز ، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير احتياجات الركاب من الأطعمة والمشروبات.

وعلق نواب البرلمان على هذا الامر مؤكدين أن هذا الامر انجاز كبير من ضمن الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة في قطاع السكة الحديد من أجل التخفيف على المواطنين.

واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بدء هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة غداً الثلاثاء، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط بالإضافة إلى محطتى إدفو وكوم أمبو بمثابة ضربة البداية للإصلاح الشامل والحقيقى لمرفق السكك الحديدية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وقال ” زين الدين ” إن الفريق كامل الوزير وزير النقل هو أول وزير فى تاريخ وزارة النقل ينجح فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لاحداث تطوير وتحديث حقيقى فى مرفق السكك الحديدية بعد حالة الترهل الشديد التى اصابت هذا المرفق الحيوى مناشداً جميع المواطنين الحفاظ على الانجازات الكبيرة وغير المسبوقة التى شهدها مرفق السكك الحديدية

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الفريق كامل الوزير التوسع فى تشغيل مثل هذه القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية لخدمة اهالينا من الفقراء والبسطاء من ركاب القطارات بصفة عامة وابنائنا طلاب المدارس والجامعات والموظفين وغيرهم من الشرائح الاخرى من ركاب السكك الحديدية معرباً عن ثقته فى قدرة الحكومة على تحقيق هذا الهدف خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسى بتدبير الموارد المالية اللازمة لتحديث وتطوير مرفق السكك الحديدية

وعلق النائب أحمد الشيشيني عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على بدء هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة غداً الثلاثاء، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، قائلا أنه انجاز كبير من ضمن الانجازات التي تحققها الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة في قطاع السكة الحديد من أجل التخفيف على المواطنين.

وتابع الشيشيني في تصريحاته لـ"صدى البلد أنه أول مرة يبدأ فيها تشغيل قطارات الدرجة الثالثة الميكفة في تاريخ السكة الحديد، مضيفا أن هذه الانجاز من اجل تقديم خدمة سريعة من أجل خدمة جميع عواصم المحافظات فقط إضافة إلى كل من محطتي ادفو وكوم امبو.

وتابع عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن القيادة السياسية منظورها الان، هو خدمة المواطن وتخفيف العبأ عنه وتحسين جودة حياته بشكل حقيقي، لافتا إلى ان النظر إلى مرفق السكك الحديدية الحيوي بعد تهميشه لسنوات عديدة ورفع كفائته ترجمة لهذا الاهتمام على أرض الواقع .

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن بدء هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة اليوم الثلاثاء، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، يؤكد عزيمة الحكومة المصرية على البناء والتطوير في قطاع النقل والاهتمام بمرفق السكة الحديد الحيوي.

وتابع خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" ان الدولة المصرية تسابق الزمن في مواصلة الجهود للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مشيدا باصرارها على احداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي الذي يمس فئة كبيرة من المواطنين ويخدمهم بشكل يومي، من خلال منظومة قادرة على ربط مختلف المحافظات ببعضها، الامر الذي يكون له دور كبير في دفع حركة التجاةر الداخلية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ أن تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة يؤكد ان الدولة لا تتأخر عن تقديم خدمة أفضل إلى جمهور الركاب من أجل توفير كل سبل الراحة لهم.