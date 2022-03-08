القومي للمرأة: 10 ملايين مواطن ضمن حملة جلسات الدوار للتوعية بقضايا الأسرة

قالت إنجي اليماني منسق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يعمل على تمكين المرأة بالتوعية والتثقيف .

وأضافت إنجي اليماني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شهر مارس في غاية الأهمية للمرأة المصرية"، مضيفة :" نستهدف توعية 10 مليون مواطن ضمن حملة جلسات الدوار للتوعية بقضايا تنمية الأسرة في القرى ".

وتابعت إنجي اليماني :" في ملف التوعية والتثقيف يتم استهداف توعية الأسرة وتدريب القيادات من الرموز الدينية في القرى والنجوع بقضايا تنمية الأسرة وأهمية تنظيم الأسرة ".



واكملت إنجي اليماني :" يتم التوعية بمخاطر الزيادة السكانية ونستمع إلى مشاكل كافة أهالي القرى في هذا الملف".

ولفتت إنجي اليماني :" يتم التركيز على الإرشاد الأسري والتربية المتوازنة داخل الأسرة كي يتم تربية الأطفال بشكل متوازن".