المهندسين بالإسماعيلية: جولة الإعادة على مقعد النقيب العام الجمعة المقبلة.. فيديو

قال أحمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية، إنه فاز بمقعد نقيب نقابة المهندسين في الإسماعيلية بالتزكية.



وأضاف أحمد المصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الانتخابات تتم بشكل راق ومحترم ".



وتابع أحمد المصري:" الجمعة المقبلة تشهد جولة الإعادة على مقعد النقيب العام بين المهندس هاني ضاحي والمهندس النبراوي".

واكمل احمد المصري: "المهندس هو الاستشاري الرسمي للدولة وما يحدث في مصر من مشروعات قومية في مختلف المجالات إنجاز كبير يشارك فيه عدد كبير من المهندسين المصريين ".

