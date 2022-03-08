شادي محمد: فوز الزمالك على الجونة يزيد من سخونة الدوري

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق أن فوز نادي الزمالك أمام الجونة اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز سيزيد من سخونة المسابقة هذا الموسم والمنافسة مع الأهلي وبيراميدز على صدارة الترتيب.

وقال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" فوز الزمالك مهم أمام الجونة فى ظل مشاهدة البرتغالي فيريرا اللقاء من ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف:" فوز الزمالك سيزيد من سخونة من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، وبالفعل إمام عاشور وزيزو أبرز اللاعبين فى الفريق.

وتابع:" أحمد سيد زيزو لاعب بعقلية إحترافية وذلك ظهر بقوة الفترة الماضية.