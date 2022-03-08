مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية أيوا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين في إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية بولاية أيوا الأمريكية.

والأسبوع الماضي، كشفت الشرطة الأمريكية تفاصيل مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الشرطة الامريكية إن رجل أطلق النيران على أطفاله الثلاثة، قبل أن ينتحر عبر إطلاق النيران على نفسه.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 5 أشخاص، من بينهم المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل كنيسة في سكرامنتو بكاليفورنيا.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المشتبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى، بالإضافة إلى أطفاله الثلاثة جمعيهم أقل من 15 عاما.