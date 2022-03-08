نادر السيد: كارتيرون كان مشتتا واهتم بعلاقة اللاعبين على حساب الرؤية الفنية|فيديو

قال نادر السيد، لاعب منتخب مصر السابق، إن فترة لعبه بالزمالك جاءت بعد انضمامه لنادي دكرنس، ومنتخب الدقهلية.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد» على قناة صدى البلد أنه انضم إلى الزمالك عام 1988، مشيرا إلى أن جيله ضم أمير عبد العزيز، وسمير كمونة قبل انتقاله للمقاولون العرب، وسامي الشيشيني.

وأشار نادر السيد إلى أنه انضم لمنتخب مصر للشباب قبل لعبه أي مباراة في نادي الزمالك، معربا عن سعادته ببدء نجله أحمد مشواره في نادي الزمالك قائلا «انضمامه للزمالك في بدايته فرق معاه في شخصيته».

وحول مستوى نادي الزمالك في الفترة الأخيرة قال نادر السيد إن رحيل باتريس كارتيرون كان مشتتا، واهتم توطيد العلاقة مع اللاعبين على حساب الرؤية الفنية، لافتا إلى أن القلعة البيضاء تعرضت للظلم بسبب عدم القيد.

وحذر السيد من اتجاه بعض الأندية إلى الحصول على نظير مالي من الناشئين مقابل قيدهم، مضيفا «هذا الاتجاه تدمير لقطاع الناشئين».

