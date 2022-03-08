عفت نصار: أتمنى أن يدير أسامة نبيه مواجهة الوداد وليس فيريرا

طالب عفت نصار، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأبيض، بالمقاتلة أمام فريق الوداد المغربي فى المباراة المقبلة؛ من أجل تحقيق الفوز.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "يجب على لاعبي الزمالك أن يقاتلون ويلعبوا بروح واخلاص فى هذه المباراة للفوز فقط والحصول على الثلاث نقاط، وأنصح مجلس الإدارة بعقد جلسات تحفيزية للاعبين على مدار الماضية".

وأضاف: "أتمنى أن يدير أسامة نبيه مواجهة الوداد وليس جيسفالدو فيريرا، وثوابت كرة القدم غائبة عن فريق الزمالك بالإضافة إلى الأخطاء الفادحة لخط الدفاع".