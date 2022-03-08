كريم فهمي يهنئ محمود ياسين بعيد ميلاده عبر إنستجرام

هنئ الفنان كريم فهمي الفنان محمود ياسين بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام " عبر خاصية استوري.



ونشر فهمي صورة لهما من أحد الحفلات ، وعلق قائلاً "حبيبي وأخويا الصغير كل سنة وانت طيب".

مما نال إعجاب متابعيهم من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

ويذكر انه قد تصدر مسلسل تحقيق، مؤشرات البحث جوجل بعد طرحة عبر منصة watch it بساعات قليلة، حيث يعد العمل الأول للمنصة بعد التطوير الذي شهدته خلال الساعات الماضية.

مسلسل تحقيق تم طرحة كاملاً على منصة watch it، وهى المرة الأولى التى تقوم فيها المنصة بطرح عملاً كاملاً، بعدما كانت تعتمد على طرح الحلقات بشكل أسبوعى.