دار الأوبرا تحيي ذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبدالوهاب.. الأحد المقبل

تحيي دار الأوبرا المصرية ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب و ذلك من خلال حفل يقام يوم الأحد المقبل الموافق 13 مارس في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير.



يحيي الحفل الفنان الكبير صفوان بهلوان وبمشاركة الفنانين آيات فاروق وأحمد عفت وسارة سحاب وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب ويقدم في الحفل باقة متنوعة من اجمل اغاني عبدالوهاب.





يذكر أن محمد عبد الوهاب محمد عبد.الوهاب موسيقار مصري وأحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية، ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة فى 13 مارس 1898، عمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي.