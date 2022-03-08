حظر معدات تكرير النفط.. اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت الحكومة اليابانية فرض عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك حظر تصدير معدات تكرير النفط.

فيما قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا، إن بلاده ستفرج عن 7.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية كجزء من جهود تحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال هاجيودا في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية: "إنه من إجمالي 60 مليون برميل سيتم الإفراج عنها بشكل مشترك من قبل 31 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية، تحتل اليابان المرتبة الثانية من حيث الحصة بعد الولايات المتحدة، التي ستطلق 30 مليون برميل".

ويهدف اتفاق وكالة الطاقة الدولية الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء الماضي إلى تقليل تداعيات عملية روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم وأكبر مصدر للنفط في العالم، على الإمدادات العالمية النفطية.

وتتوافق 7.5 مليون برميل التي ستطلقها اليابان وهو ما يبلغ حوالي أربعة أيام من الاستهلاك المحلي، مع قرار الحكومة اليابانية لخفض احتياطيات النفط الإلزامية للقطاع الخاص إلى 66 يومًا من القيمة الحالية البالغة 70 يومًا لمدة شهر، وفقًا لوزارة الصناعة.

