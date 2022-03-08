موجز السوشال ميديا: اليوم العالمي للمرأة يتصدر تريند تويتر.. عمرو وهبة يروج لمسلسله الجديد في بيتنا ربوت 2

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية.
مسألة وقت.. نسرين طافش توجه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام
عمرو وهبة يروج لمسلسله الجديد في بيتنا ربوت 2 عبر إنستجرام
نرمين الفقي تنشر صورا جديدة لها من "أبو العروسة 3" عبر إنستجرام
سمية الخشاب تجيب على سؤال إحدى الفتيات عبر تويتر
هاجي بس بمزاجي.. مصطفي حجاج يلفت أنظار متابعيه عبر إنستجرام بصورة وتعليق
اليوم العالمي للمرأة يتصدر تريند تويتر