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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا.. وزير المالية: سنتجاوز الأزمة العالمية الحالية.. سماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.. خطوات حجز شقق جنة ودار وسكن مصر

صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

وزير روسي: برميل النفط قد يتخطى حاجز الـ 300 دولار في هذه الحالة

حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من أن فرض حظر على واردات النفط الروسية سيكون له عواقب "كارثية" في الوقت الذي يفكر فيه الحلفاء الغربيون في فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا.

 

وزير المالية: نجاحنا السابق في تخطي الأزمات الاقتصادية يدفعنا لتجاوز الأزمة العالمية الحالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه بحسب التوجيهات الرئاسية فان هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك لمواجهة الوضع الاقتصادي العالمي المتأثر بالازمة الروسية الأوكرانية.

 

الصحة: تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و25 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1008 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 422223 حتى اليوم.

سماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف
أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف، مع استمرار المحاولات الروسية لدخول المدينة.

إسقاط 121 طائرة روسية.. الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما لاستدعاء قوات حفظ السلام
وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسومًا باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.

دافئ نهارًا.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 مارس في القاهرة والمحافظات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

الفرصة الأخيرة اليوم.. خطوات الحجز الإلكتروني لشقق جنة ودار وسكن مصر
حدد صندوق الإسكان الاجتماعى، آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، والتسجيل على الموقع الإلكترونى ورفع المستندات، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022.
 

ما حكم المنتحر في الإسلام وهل يعد كافرا؟.. دار الإفتاء تجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الانتحار من الكبائر، والمنتحر يموت بقدر الله وعند العلماء يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا أولى بالدعاء له.

الرئيس الفرنسي: يجب التعامل مع روسيا وشعبها باحترام
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التعامل مع روسيا وشعبها باحترام.

في ذكرى ميلاده.. قصة هروب زوجة عادل أدهم وصدمته بعد إنكار ابنه له
يوافق اليوم 8 مارس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عادل أدهم، أو كما لُقب بـ «الشرير الضاحك»، نظرًا لضحكته الساخرة الشهيرة خلال أدوار الشر التي قدمها في أعماله الفنية، قبل أن يرحل عام 1996 عن عمر يناهز الـ67 عامًا.

 

 

وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية العاصمة الأوكرانية كييف

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