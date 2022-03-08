بعد انتشارها بصورة كبيرة.. زواج القاصرات ظاهرة تؤرق المجتمع المغربي

أعدت صحيفة هسبريس المغربية، تقريرا حول زواج القاصرات بقرى المملكة، والتي باتت ظاهرة تؤرق المجتمع المغربي بأسره، حيث قالت إحدى ضحايا تلك الظاهرة، وتدعي نادية أنها تحاول إعادة ترتيب حياتها بعدما طوت صفحة زواج مبكر في سن 16 عاما، “كانت جحيما، لكنها الآن جزء من الماضي”.

وأضافت بنت ال 20 عاما: “زُوّجت لرجل كان في عمر والدي”؛ ونجحت في الانفصال عن الزوج الذي كان عنيفا معها، وهي تعيش اليوم في بيت أهلها بقرية تامرووت في جبال الأطلس الصغير (جنوب).

وتواصل نادية حديثها قائلة : احلم بأن أتمكن من تحقيق استقلاليتي الذاتية، حيث اتابع حاليا دروسا لمحو الأمية؛ مضيفة وهي مبتسمة على استحياء مغطية رأسها بحجاب: “أشجع فتيات القرية على أن يفعلن مثلي”.

وأشارت الصحيفة المغربية قائلة: إن هذه الظاهرة تنتشر بقوة؛ فقد منحت محاكم الأسرة أكثر من 13 ألف إذن لتزويج قاصرات في عام 2020، من أصل 20 ألف طلب.

ونقلت الصحيفة، عن أحد أعضاء النيابة العامة المغربية قوله، بأن هناك حالات لا تشملها الإحصاءات الرسمية لعقود زواج غير موثقة.

فيما نددت جمعيات نسائية وحقوقية بهذا الوضع، مطالبة بسد هذه الثغرة القانونية؛ والتي تعد معضلة تستوجب مزيدا من اليقظة.

ومن جانبها، وصفت رئيسة جمعية “إيطو”، نجاة إيخيش، “حجما كبيرا في المناطق النائية المعزولة والمهمشة”، مثل قرية تافراوتن.

وتعمل هذه الجمعية على مناهضة زواج القاصرات منذ أكثر من عقد، وتنظم كل عام “قافلة” مؤلفة من متطوعين تجوب المنطقة للتواصل مع السكان وتوعيتهم حول الظاهرة لتفاديها.

وتحضيرا للقافلة المقبلة في يوليو، تجوب إيخيش، البالغة من العمر 63 عاما، قرى المنطقة الأمازيغية في جهة سوس ماسة في جنوب المملكة، لعقد لقاءات مع سكان ونشطاء في الجمعيات المحلية.

وينظم متطوعون يعملون مع الجمعية حلقات توعية للسكان حول المشاكل الناجمة عن تزويج القاصرات رغما عنهن، سواء على المستوى القانوني أو الصحي أو الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح نقاشات معهم حول الموضوع، وتوزيع هبات على المعوزين.



وتلتقط أمينة ذو (23 عاما) الكلام لتؤكد إراداتها في تدبير حياتها كما تشاء، رغم انقطاعها عن الدراسة في سن السادسة، وزواجها في سن 17 عاما؛ وتقول وقد ارتدت رداء أزرق: “كانت لدي دائما الرغبة في الدراسة، لكن لم يساعدني أحد، أخواتي عشن حالات أسوأ، فقد زُوّجن في سن 14.

وتعاني جهة سوس ماسة من نسبة أمية مرتفعة وسط النساء تبلغ 44 بالمائة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية للعام 2014؛ في حين تعد متابعة الدراسة وتطوير مهارات الفتيات لتمكينهن من تحقيق استقلالهن الذاتي ركيزتين أساسيتين لمناهضة زواج القاصرات، كما تؤكد المسؤولة في جمعية إيطو كريمة الرجراجي.

وقبل أن تصبح مناضلة تناهض تزويج القاصرات، عاشت الرجراجي هي الأخرى هذه المأساة، فقد زوجت في سن 14 لرجل كان عمره 56 عاما، دون أن تتمكن من ولوج المدرسة؛ لكنها قاتلت لتحرّر نفسها من “الظلمات”، وانفصلت عن زوجها لتتمكن من التعلّم بفضل انضمامها لجمعية “إيطو”.

وتضيف المرأة الأربعينية التي ترافق إيخيش في جولاتها في قرى المنطقة: “قرّرت أن أخصّص حياتي لمساعدة فتيات القرية”.

وتواصل السيدتان تجاذب أطراف حديث في جو أكثر حماسا مع فتيات القرية، حول السبل الكفيلة بجعل حياتهن أفضل، بين من تقترح العمل في نسج الزرابي التلقيدية أو بيع الخبز للفنادق الموجودة في المنطقة… لكنهن متفقات جميعا حول فكرة واحدة، ضرورة استفادة كل الفتيات من حقهن في الدراسة.