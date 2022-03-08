صحية وغير تقليدية.. طريقة عمل قوارب الكوسة

قوارب الكوسة من الأطباق الرئيسة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل، حيث تتمتع بمذاق شهي و لذيذ بالإضافة إلي ذلك غنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية المهمة لجسم الأنسان.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل قوارب الكوسة بمذاق لا يقاوم.
مقادير قوارب الكوسة
4 حبات كوسة حجم كبير
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
450 جرام لحم مفروم
بصلة
4 فص ثوم
نصف فلفل أخضر مكعبات
1 كوب مشروم شرائح
1 و نصف كوب طماطم بيوريه
2 ملعقة كبيرة صلصة
2 ملعقة كبيرة وورشيستر صوص
ملح وفلفل
1 كوب بروفولون
نصف كوب موتزاريلا
طريقة تحضير قوارب الكوسة
- تقطع الكوسة نصفين وتفرغ من الداخل .
- في طاسة على النار يشوح البصل والثوم في زيت الزيتون .
- يضاف اللحم المفروم ويتبل بالملح والفلفل .
- يضاف الفلفل الأخضر والمشروم وحشو الكوسة المفرغ ويتبل بالملح والفلفل .
- يضاف الورشيستر صوص والصلصة والطماطم البيوريه .
- في بايركس يضاف قليل من الطماطم البيوريه وتضاف قوارب الكوسة .
- يغطى البايركس بالفويل ويترك بالفرن حتى يطهى ويقدم .