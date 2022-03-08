صحية وغير تقليدية.. طريقة عمل قوارب الكوسة

قوارب الكوسة من الأطباق الرئيسة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل، حيث تتمتع بمذاق شهي و لذيذ بالإضافة إلي ذلك غنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية المهمة لجسم الأنسان.



قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل قوارب الكوسة بمذاق لا يقاوم.

مقادير قوارب الكوسة



4 حبات كوسة حجم كبير

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

450 جرام لحم مفروم

بصلة

4 فص ثوم

نصف فلفل أخضر مكعبات

1 كوب مشروم شرائح

1 و نصف كوب طماطم بيوريه

2 ملعقة كبيرة صلصة

2 ملعقة كبيرة وورشيستر صوص

ملح وفلفل

1 كوب بروفولون

نصف كوب موتزاريلا



طريقة تحضير قوارب الكوسة



- تقطع الكوسة نصفين وتفرغ من الداخل .

- في طاسة على النار يشوح البصل والثوم في زيت الزيتون .

- يضاف اللحم المفروم ويتبل بالملح والفلفل .

- يضاف الفلفل الأخضر والمشروم وحشو الكوسة المفرغ ويتبل بالملح والفلفل .

- يضاف الورشيستر صوص والصلصة والطماطم البيوريه .

- في بايركس يضاف قليل من الطماطم البيوريه وتضاف قوارب الكوسة .

- يغطى البايركس بالفويل ويترك بالفرن حتى يطهى ويقدم .