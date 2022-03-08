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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية وغير تقليدية.. طريقة عمل قوارب الكوسة

طريقة عمل قوارب الكوسة
طريقة عمل قوارب الكوسة

قوارب الكوسة من الأطباق الرئيسة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل، حيث تتمتع بمذاق شهي و لذيذ بالإضافة إلي ذلك غنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية المهمة لجسم الأنسان.


قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج  نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل قوارب الكوسة بمذاق لا يقاوم.

 

مقادير قوارب الكوسة


4 حبات كوسة حجم كبير

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

 450 جرام لحم مفروم 

بصلة 

4 فص ثوم 

نصف فلفل أخضر  مكعبات

1 كوب مشروم  شرائح

1 و نصف كوب طماطم بيوريه 

2 ملعقة كبيرة صلصة

 2 ملعقة كبيرة وورشيستر صوص 

ملح وفلفل

 1 كوب بروفولون 

نصف كوب موتزاريلا 


طريقة تحضير قوارب الكوسة


- تقطع الكوسة نصفين وتفرغ من الداخل .

- في طاسة على النار يشوح البصل والثوم في زيت الزيتون .

- يضاف اللحم المفروم ويتبل بالملح والفلفل .

- يضاف الفلفل الأخضر والمشروم وحشو الكوسة المفرغ ويتبل بالملح والفلفل .

- يضاف الورشيستر صوص والصلصة والطماطم البيوريه .

- في بايركس يضاف قليل من الطماطم البيوريه وتضاف قوارب الكوسة .

- يغطى البايركس بالفويل ويترك بالفرن حتى يطهى ويقدم .

 

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