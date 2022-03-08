أستاذة اقتصاد: تيسيرات كبيرة من جهاز تنمية المشروعات للنهوض بالمشاريع المتوسطة والصغيرة.. فيديو

قالت نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر أكبر محرك للنمو الاقتصادي فى كل دول العالم، سواء المتقدمة أو الصاعدة فى القطاع الصناعي.

وأضافت “نجوى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أنه من أكبر القطاعات التي ساهمت فى النمو هي المشروعات الصغيرة والمتوسط، موضحة أن الحكومة المصرية مدركة هذا الشيء، لأن الاهتمام بها سيساعد فى حل أكثر من مشكلة.

وتابعت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بإعادة الهيكلة والنمو الإقتصادي وإعادة النمو لقطاعات الأساسية فى الاقتصاد سواء للصناعة والزراعة، إلى جانب حل المشكلات الخاصة بالشباب بالأفكار الجديدة والبطالة.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير جدا سواء فى الدعم الفني أو المالي لتلك المشروعات، حيث أنه يقدم أى شيء يحتاجه صاحب المشروع أو الفكرة، كما أن للجهاز أكثر من فرع بكافة المحافظات للتيسير على المواطنين ومساعدة أصحاب الأفكار.

وأفادت أن من ليست لديه فكرة من الأساس ويريد القيام بمشروع، فيساعده الجهاز ويقوم بدراسة جدوى له ومعرفة قدراته فى التعليم والتدريب والمهارات المختلفة، كما أن هناك منصة للجهاز.