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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس مياه سوهاج يتفقد ورش النجارة وصيانة وتعبئة طفايات الحريق

رئيس مياه سوهاج
رئيس مياه سوهاج

 

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى في سوهاج ورشة النجارة وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق وذلك للتأكد من حسن سير العمل وتلبية كافة متطلبات الشركة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق الاكتفاء الذاتى واستثمار الأصول وتقليل النفقات وتعظيم الموارد.


وأوضح رئيس مياه سوهاج أن ورشة الكريتال يتم بها تصنيع الأسوار الحديدية وتشكيل كافة المعادن التى تستخدم فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى كما تقوم ورشة  النجارة بإنتاج الأثاث من المكاتب والكراسي وجميع متطلبات العمل وتضم الورشة عدد من المعدات منها ماكينة حلية ومنشار صينية ومنشار اركيت وفارة كهرباء الشنيور وهيلتى وراوتر هذا بالإضافة الى أدوات النجارة المتنوعة.


وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفنى أن ورشة إعادة تعبئة وصيانة طفايات الحريق تضم عدد من المعدات منها منجلة ضغط هواء ومنجلة يدوية ووحدة تعبئة مسحوق اطفاء وميزان حساس 100 كيلو وكمبروسر ضغط منخفض حتى 16 بار ومضخة تحويل CO2 وجهاز مجفف لأجهزة الاطفاء وذلك لصيانة وتعبئة جميع طفايات الحريق بالشركة.

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