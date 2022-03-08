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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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معهد خاركيف النووي للفيزياء والتكنولوجيا يتعرض للقصف .. فيديو

تعرض معهد خاركيف
تعرض معهد خاركيف النووي للفيزياء والتكنولوجيا لقصف

عرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو لمشاهد عن، تعرض معهد خاركيف النووي للفيزياء والتكنولوجيا لقصف.

وفي سياق متصل، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا حول نصف مليون طفل إلى لاجئين، محذرة من نقص الإمدادات الطبية في المستشفيات ونقص الطعام.


وحسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية، اليوم/الثلاثاء/، فإن ليندا توماس جرينفيلد، أعربت خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، عن غضب واشنطن من التقارير الواردة عن استهداف روسيا للمدنيين الأوكرانيين، فضلا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة عن اعتداءات على المدنيين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن 100 لاجئ يعبرون من أوكرانيا إلى بولندا كل دقيقة.


ودعت جرينفيلد، روسيا للالتزام بتأمين الممرات الإنسانية وفقا لاتفاقها مع أوكرانيا، منوهة إلى أن أعداد ضحايا الهجوم على أوكرانيا أكثر بكثير من المعلن عنه.

معهد خاركيف النووي التكنولوجيا مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الإمدادات الطبية الهجوم الروسي

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