نائبة برلمانية: المرأة هي بداية النجاح لأي أسرة

هنأت مارجريت عازر، وكيلة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، المصريات والسيدة انتصار السيسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قائلة: "كل سنة والسيدة الأولى انتصار السيسي بخير .. وكل سنة وكل امرأة مصرية بخير".

وأضافت مارجريت عازر خلال لقائها مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرأة هي بداية النجاح لأي أسرة، لأنها بداية التقدم وبداية المعرفة، معقبة: "أي تقدم أو معرفة لأي إنسان تكون السبب فيه الأم أي المرأة".

وتابعت وكيلة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، أن الإنسان تربى على أن يكون مُدان لصاحب الفضل عليه، موضحة أن صاحب الفضل الأول على اي انسان هو المرأة "والدته".

وأكدت مارجريت عازر أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وذلك منذ تولية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة: “هو أكثر قيادة سياسية شعرت بدور المرأة المصرية”.