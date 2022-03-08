شاحنة تقتحم أبواب السفارة الروسية في أيرلندا.. فيديو

عرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو يظهر فيه، اقتحام شاحنة أبواب السفارة الروسية فى إيرلندا.

وفي سياق متصل، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا حول نصف مليون طفل إلى لاجئين، محذرة من نقص الإمدادات الطبية في المستشفيات ونقص الطعام.



وحسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية، اليوم/الثلاثاء/، فإن ليندا توماس جرينفيلد، أعربت خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، عن غضب واشنطن من التقارير الواردة عن استهداف روسيا للمدنيين الأوكرانيين، فضلا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة عن اعتداءات على المدنيين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن 100 لاجئ يعبرون من أوكرانيا إلى بولندا كل دقيقة.



ودعت جرينفيلد، روسيا للالتزام بتأمين الممرات الإنسانية وفقا لاتفاقها مع أوكرانيا، منوهة إلى أن أعداد ضحايا الهجوم على أوكرانيا أكثر بكثير من المعلن عنه.