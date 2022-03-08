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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية : لا سقف لأحلام وطموحات المرأة المصرية في عهد السيسي

مايسة عطوة
مايسة عطوة

وجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه. 

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي المرأة الكثير الدعم للمرأة والنهوض بمشاركتها وتمكينها وترسيخ الشراكة المتكافئة بما في ذلك التعليم وفرص العمل وتشجيع امكاناتها على صعيد ريادة الاعمال.

 

وأضافت مايسة عطوة: خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال السنوات السبع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وبفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفاً لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.


واردفت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، ان المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقت اهتماما كبيرا بموجب وعده في أول خطاب له بعد فوزه فى الانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا في الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة.

وأوفى الرئيس بوعده، فتحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة على الأصعدة كافة، فضلا عما ورد فى دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 الذي جعله "عاما للمرأة المصرية" وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية.

مرأة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية مصر

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