أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

تَقاس المجتمعات المتقدمة بقدر ما تتمتع به المرأة من فرص عمل وتمكين اقتصادي واجتماعي يساهم فى نمو بلادها، وتقدمها وازدهارها، هذا الأمر ظهر جليا فى مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد للمرأة المصرية مكانتها ورونقها داخل المجتمع لتكون مواطنة تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل لرفعة وطنها.

القيادة السياسية على مدار 7 سنوات مكنت المرأة فى كافة مناحي الحياة لأنها الطريق لبناء المجتمع والأجيال وعليه لابد أن تكون صاحبة صوت سياسي واقتصادي، تَتاح لها الفرص وتَذلل لها العقبات من أجل خدمة بلادها.

كما تطمح المرأة فى المزيد خاصة فى ظل التقدم الذي تم إحرازه في مجال المساواة بين الرجل والمرأة وإسهامها في التنمية وتمتعها بحقوق الإنسان وفقاً للمواثيق الدولية، فـ المرأة تنظر لمشاركتها ليس كأنه ترف فكرى أو ثقافي ولكنها تري أن تواجدها على الساحة هو حاجة سياسية واقتصادية لإحداث النهضة والتقدم فى البلاد، والقيام بدورها على أكمل وجه وإنجاز المهمة الوطنية فى أحسن صورها.

أصبحت المرأة شريك أساسي فى المجتمع بكاف مؤسساته والمناصب القيادية سواء الحكومية أو داخل الجمعيات الأهلية أو تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ، كما أنها جزء لا يتجزأ من المخططون لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمساهمة فى تحسين أوضاع المجتمع.

أيقن العالم كله بأن تمكين المرأة هو خطوة رئيسية لحل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومحور أساسي في بناء السلام والدعوة للتسامح وقيادة التغير من أجل مستقبل مستدام؛ كما تأكدوا بعد نجاح المرأة فى مجالات عدة وترك بصمتها، بأنها العصب الرئيسي لنجاح أى مؤسسة.

لقد تبنت العديد المنظمات الإنمائي الحكومية والغير حكومية هدف تمكين المرأة ضمن برامجها، بما يشجع المرأة فى مجال اتخاذ القرارات على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية لكونها صاحبة رؤي مبتكرة ومتوهجة تقود طرقا جديدة للتفكير والعمل.

ويأتي دور المجتمع المدني في التنشئة الوطنية، لدعم مهمة المرأة في المجتمع عموماً والمجتمع المدني خصوصاً، لتتحق بذلك قيم العدالة الاجتماعية والمساهمة فى بناء الدولة الحديثة، التي نطمح لها جميعا.

مصر متمثلة فى قيادتها الرشيدة لم تبخل بجهد خلال السنوات الماضية فى مجال تمكين المرأة وكسرالحواجز الزجاجية فى تقلد المناصب القيادية، وتنفيذ حقوق المرأة الدستورية فى القوانين والبرامج التنفيذية، إلى أن وصلنا لـ 28% تمثيل المرأة في البرلمان، وبالمجالس المحلية القادمة إلى25٪.

إنجازات المرأة وصلت إلى حصولها على منصب وكيلة مجلس الشيوخ، ولم تتوقف مصر فى دعمها للنساء عند هذا الحد بل تعمل الدولة باستمرار على إطلاق فاعليات و جوائز خاصة بالمرأة مثل جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة بالتعاون مع الأمم المتحدة، إطلاق مبادرة رئاسية لصحة المرأة تستهدف 27 مليون امرأة، وغيرها من الفاعليات التى تكشف عن الدعم اللامحدود للمرأة.

وتخطى الدعم حدود الدولة فقد قادت الدولة المصرية مبادرة بالأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية والصين وزامبيا وذلك بهدف تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير جائحة فيروس كورونا على النساء والفتيات، وطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.

أيتها المرأة افرحي فإن الاحتفال بك فى 8 مارس هو فرصة للاعتراف بإنجازاتك التى حققتيها للمجتمع ووطنك فى ظل قيادة سياسية حكيمة استطاعت أن تقدم لكِ الفرص على طبق من ذهب لتثبيتي وبجدارة أنكِ أهل لتلك الثقة كما أنكِ تملكي القوة فى تحقيق التنمية المستدامة لبلادك…تميزي وحافظي علي انجازاتك.