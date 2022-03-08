ACM Awards.. دوللي بارتون تفتتح الحفل السنوي بأغنية تضامن مع أوكرانيا

افتتحت المغنية الأمريكية المخضرمة دوللي بارتون حفل توزيع جوائز ACM Awards منذ ساعات، بتقديم أغنية عن الحب والأمل تضامنا مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

استضافت دوللي بارتون التي تبلغ من العمر 76 عاما، حفل توزيع جوائز أكاديمية الكانتري ميوزيك في نسخته الـ 57، الذي أقيم في لاس فيجاس، وأكدت أنها لا تحب الحديث عن السياسة لكن كان لا بد من تقديم التضامن ورسائل الحب والأمل لشعب أوكرانيا.

واختيرت المغنية ميراندا لامبيرت لمنحها جائزة أفضل فنان خلال العام الماضي، وقدم على المسرح العديد من النجوم فقرات غنائية واستعراضية منها كيلي كلاركسون وآشلي ماكبرايد وكارلي بيرس وغيرهم.

منذ بداية عام 2022، شاركت دوللي بارتون في العديد من الأعمال والأحداث الفنية التي أعادتها إلى الساحة مرة أخرى، منها المشاركة مع مايلي سايروس في أنشطة خيرية، وترشحت مؤخرا للانضمام لقاعة مشاهير الروك أند رول.

وتبرعت نجمة أغاني الريف الأمريكي، دوللي بارتون، بمبلغ مليون دولار للمركز الطبي في جامعة "فاندربيلت" في ناشفيل" في ولاية تنسي للمساهمة في جهود شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" في تطوير لقاح مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في نهاية 2020.

وكانت تجربة لقاح "مودرنا" والبحوث السريرية جزءا من جهود المركز الطبي بجامعة فاندربيلت لوقف الفيروس، وتم إدراج تبرع "بارتون" فى التقرير الأولي لمجلة "New England Journal of Medicine" الذي يوضح أن اللقاح فعال للغاية.

وقالت بارتون: "أخبرني صديقي القديم الدكتور ناجي أبو مراد، الذي شارك في الأبحاث في فاندربيلت لسنوات عديدة، أنهم يحققون بعض التطورات المثيرة نحو البحث عن علاج فيروس كورونا". وتابعت: "أنا أتبرع بمبلغ مليون دولار لفاندربيلت من أجل هذا البحث ولتشجيع الأشخاص القادرين على تحمل تكاليفه على التبرع".