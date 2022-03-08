عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ACM Awards.. دوللي بارتون تفتتح الحفل السنوي بأغنية تضامن مع أوكرانيا

دوللي بارتون
دوللي بارتون

افتتحت المغنية الأمريكية المخضرمة دوللي بارتون حفل توزيع جوائز ACM Awards منذ ساعات، بتقديم أغنية عن الحب والأمل تضامنا مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي. 

استضافت دوللي بارتون التي تبلغ من العمر 76 عاما، حفل توزيع جوائز أكاديمية الكانتري ميوزيك في نسخته الـ 57، الذي أقيم في لاس فيجاس، وأكدت أنها لا تحب الحديث عن السياسة لكن كان لا بد من تقديم التضامن ورسائل الحب والأمل لشعب أوكرانيا. 

واختيرت المغنية ميراندا لامبيرت لمنحها جائزة أفضل فنان خلال العام الماضي، وقدم على المسرح العديد من النجوم فقرات غنائية واستعراضية منها كيلي كلاركسون وآشلي ماكبرايد وكارلي بيرس وغيرهم. 

منذ بداية عام 2022، شاركت دوللي بارتون في العديد من الأعمال والأحداث الفنية التي أعادتها إلى الساحة مرة أخرى، منها المشاركة مع مايلي سايروس في أنشطة خيرية، وترشحت مؤخرا للانضمام لقاعة مشاهير الروك أند رول. 

وتبرعت نجمة أغاني الريف الأمريكي، دوللي بارتون، بمبلغ مليون دولار للمركز الطبي في جامعة "فاندربيلت" في ناشفيل" في ولاية تنسي للمساهمة في جهود شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" في تطوير لقاح مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في نهاية 2020.

وكانت تجربة لقاح "مودرنا" والبحوث السريرية جزءا من جهود المركز الطبي بجامعة فاندربيلت لوقف الفيروس، وتم إدراج تبرع "بارتون" فى التقرير الأولي لمجلة "New England Journal of Medicine" الذي يوضح أن اللقاح فعال للغاية.

وقالت بارتون: "أخبرني صديقي القديم الدكتور ناجي أبو مراد، الذي شارك في الأبحاث في فاندربيلت لسنوات عديدة، أنهم يحققون بعض التطورات المثيرة نحو البحث عن علاج فيروس كورونا". وتابعت: "أنا أتبرع بمبلغ مليون دولار لفاندربيلت من أجل هذا البحث ولتشجيع الأشخاص القادرين على تحمل تكاليفه على التبرع".

دوللي بارتون مشاهير الروك أند رول أغاني دوللي بارتون مايلي سايروس Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون السجون

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

وادي دجلة يصدم إدارة الأهلى.. موسيماني يصر على التعاقد مع أحمد عاطف

ترشيحاتنا

مقتل مراهق وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار أمام مدرسة أمريكية.. شاهد

انتظروا أمطارا.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول الطقس غدا

فى اليوم العالمي للمرأة.. كيف كرمها الإسلام وهذه أبرز حقوقها

الداخلية توجه ضربات موجعة لمحتكرى السلع الغذائية وتضبط 87 طن دقيق بالمخازن

الممرات الآمنة.. مطلب عاجل لمجلس الأمن خلال الحرب الروسية الأوكرانية

لم نعد مهتمين بالانضمام للحلف.. زيلينسكي يشن هجوما على الدول الغربية والناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يتألق في حفل غنائي بمدينة نصر

صدى البلد يكرم الفنانة سيمون في ندوة عن مشوارها الفني

تغير بيئي خطير.. غابات الأمازون في طريقها للتحول إلى حشائش سافانا

باستخدام جيناته.. إعادة إحياء النمر التسماني في مشروع علمي غريب بأستراليا

فيديو

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة ؟ "فيديو"

تمرين يومي.. روشتة هاني الناظر للتخلص من 7 أمراض مزمنة

حرب النجوم.. الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022

تفاصيل أزمة حمادة هلال وتامر حسني .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ