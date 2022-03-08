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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية توجه ضربات موجعة لمحتكرى السلع الغذائية وتضبط 87 طن دقيق بالمخازن

أرشيفية
أرشيفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى للمحاولات الانتهازية لحجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (87,650) طن دقيق أبيض بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتم حجبها عن البيع والتداول لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بنطاق محافظات “القاهرة – الجيزة – القليوبية".

وتم ضبط “المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة”، وبحوزته 21,525 طن دقيق أبيض.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وبحوزته 2,875 طن دقيق أبيض، وتم ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزته 14,250طن دقيق أبيض.

وضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته 21 طن دقيق أبيض.

وجرى ضبط المدير المسئول عن محل بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، وبحوزته 10 أطنان دقيق أبيض، وضبط المدير المسئول عن محل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وبحوزته 8 أطنان دقيق أبيض.

وضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وبحوزته 10 أطنان دقيق أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات لضبط المخالفين.

الداخلية وزارة الداخلية شرطة التموين السلع الغذائية الرقابة على الاسواق

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