انتظروا أمطارا.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول الطقس غدا

تشهد الأحوال الجوية، غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، يصاحبه وجود فرص لسقوط الأمطار بعدة مناطق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، خلال ساعات الليل، شديد البرودة على جميع الأنحاء، تصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، على جميع الأنحاء، فتكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 10

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16

شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 16