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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتظروا أمطارا.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول الطقس غدا

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد الأحوال الجوية، غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، يصاحبه وجود فرص لسقوط الأمطار بعدة مناطق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد.

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الطقس غدا.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق

ويكون الطقس غدا، خلال ساعات الليل، شديد البرودة على جميع الأنحاء، تصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، على جميع الأنحاء، فتكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 10
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16
شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11
جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 16

الطقس غدا درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

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